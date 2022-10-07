Як змінився український ринок праці: Гетманцев

Кількість пропозицій робочих місць у червні порівняно з травнем зросла на 67%.

Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба парламенту з посиланням голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

"Попри триваючу війну, яка серйозно впливає на роботу бізнесу, за даними одного з провідних сайтів Work.ua кількість пропозицій робочих місць у червні порівняно з травнем зросла на 67%. Після березневого шоку і обвалу - збільшення пропозицій спостерігається четвертий місяць поспіль", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серед п’ятірки лідерів за кількістю запропонованих вакансій - Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.

У пресслужбі зазначили, що план відновлення України передбачає низку заходів, спрямованих на суттєве скорочення безробіття і зростання зайнятості. Серед іншого, це - запуск маркетплейсу вакансій «єРобота»; запровадження оплачуваних громадських та суспільно корисних робіт для безробітних; розвиток програми швидкого перенавчання працівників для зміни фаху та спрямування їх у сектори з більшим попитом; зменшення навантаження на роботодавця; запровадження декларативного принципу реєстрації фізичної особи підприємцем

Також впроваджено програму мобільності шляхом підтримки у переїзді на роботу до іншого регіону.