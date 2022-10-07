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Як змінився український ринок праці: Гетманцев

Найбільше пропозицій спостерігається в п’яти областях України
Кількість пропозицій робочих місць у червні порівняно з травнем зросла на 67%.
Як змінився український ринок праці: Гетманцев Фото: з вільних джерел

Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба парламенту з посиланням голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. 

"Попри триваючу війну, яка серйозно впливає на роботу бізнесу, за даними одного з провідних сайтів Work.ua кількість пропозицій робочих місць у червні порівняно з травнем зросла на 67%. Після березневого шоку і обвалу - збільшення пропозицій спостерігається четвертий місяць поспіль", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серед п’ятірки лідерів за кількістю запропонованих вакансій - Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.

У пресслужбі зазначили, що план відновлення України передбачає низку заходів, спрямованих на суттєве скорочення безробіття і зростання зайнятості. Серед іншого, це - запуск маркетплейсу вакансій «єРобота»; запровадження оплачуваних громадських та суспільно корисних робіт для безробітних; розвиток програми швидкого перенавчання працівників для зміни фаху та спрямування їх у сектори з більшим попитом; зменшення навантаження на роботодавця; запровадження декларативного принципу реєстрації фізичної особи підприємцем

Також впроваджено програму мобільності шляхом підтримки у переїзді на роботу до іншого регіону.

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10 07 2022 15:29
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