Як змінився український ринок праці: Гетманцев
Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба парламенту з посиланням голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
"Попри триваючу війну, яка серйозно впливає на роботу бізнесу, за даними одного з провідних сайтів Work.ua кількість пропозицій робочих місць у червні порівняно з травнем зросла на 67%. Після березневого шоку і обвалу - збільшення пропозицій спостерігається четвертий місяць поспіль", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, серед п’ятірки лідерів за кількістю запропонованих вакансій - Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.
У пресслужбі зазначили, що план відновлення України передбачає низку заходів, спрямованих на суттєве скорочення безробіття і зростання зайнятості. Серед іншого, це - запуск маркетплейсу вакансій «єРобота»; запровадження оплачуваних громадських та суспільно корисних робіт для безробітних; розвиток програми швидкого перенавчання працівників для зміни фаху та спрямування їх у сектори з більшим попитом; зменшення навантаження на роботодавця; запровадження декларативного принципу реєстрації фізичної особи підприємцем
Також впроваджено програму мобільності шляхом підтримки у переїзді на роботу до іншого регіону.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю
- ФОТО Україні треба $5 мільярдів щомісяця: як наповнювався бюджет з 24 лютого
- ФОТО Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам