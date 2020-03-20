Якщо у мене симптоми схожі на коронавірус — що робити: інструкція Якщо ви протягом останніх кількох тижнів не бували у країнах, де є спалах хвороби, і не контактували з людьми, які звідти повернулися, — шанси мінімальні

На сьогодні в Європейському Союзі вже немає жодної країни, куди б не дісталося коронавірусне захворювання COVID-19. В Україні коронавірус наразі діагностували у 26 людей, з них троє померли, а один пацієнт одужав. Що робити, якщо ви відчуваєте підозрілі симптоми? Ми склали інструкцію за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України.

moz.gov.uа

Спершу проаналізуйте, чи справді ви могли його десь підхопити. Якщо ви протягом останніх кількох тижнів не бували у країнах, де є спалах хвороби, і не контактували з людьми, які звідти повернулися, — шанси мінімальні. Якщо контакти з потенційними хворими були і у вас з’явилися симптоми, як от гарячка, головний біль, кашель, ускладнене дихання, — залишайтеся вдома і телефонуйте сімейному лікарю. МОЗ та ВООЗ закликає саме телефонувати спершу, а не йти в лікарню одразу, адже якщо ви все-таки хворі, то так заразите менше людей.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, саме час укласти декларацію. В іншому випадку — дзвоніть на гарячу лінію Національної служби здоров’я за номером 1677. Також є гаряча лінія МОЗ, яка поки що працює в тестовому режимі: 0-800-505-201.

Якщо ви почуваєтеся зовсім кепсько і небезпідставно підозрюєте, що причиною може бути коронавірус — викликайте швидку (103) і попросіть зробити вам тест на коронавірус. Якщо швидка відмовляється приїжджати ви можете повідомити про цю ситуацію на гарячу лінію 1545 або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я 0-800-505-201.

Якщо ви нещодавно повернулися з країни з високим рівнем зараження коронавірусом або контактували з тими, хто повернувся, у жодному разі не приховуйте від лікарів, де саме ви були та з ким контактували.

Ваш сімейний лікар або лікарі швидкої ухвалять рішення про необхідність вашої самоізоляції або госпіталізації та нададуть подальші рекомендації. Також саме вони можуть призначити вам проведення тесту на коронавірус. Проте щоб виключити інші можливі інфекції, медики проведуть тести на грип та інші віруси, наприклад, аденовіруси, риновіруси тощо.

Тест на коронавірус проводять лише в тому випадку, якщо ви нещодавно повернулися з-за кордону й маєте характерні симптоми, або контактувати з хворим, у якого вже підтвердили коронавірус. Інакше, алгоритми розроблені ВООЗ, яким слідує МОЗ, наразі не передбачають проведення перевірки на COVID-19.

Є два види тестів на коронавірус: експрес-тести та ПЛР-дослідження. Для експрес-тесту знадобиться кров із пальця та 10 хв. Він визначає, чи є в організмі антитіла до вірусу. Вони з’являються лише на 5–7 день інфікування.

Експрес-тести наразі є в 7 лікарнях Києва: Олександрівській, міських лікарнях № 4 і № 9, пологовому будинку № 4, дитячих лікарнях № 1 і № 2, інфекційній дитячій лікарні на Дегтярівській. А також — в окремих лікарнях Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Києва, Рівного, Львова, Запоріжжя, Чернівців. Дізнатися, де найближча до вас клініка з тестами, ви можете за телефоном гарячої лінії 0-800-505-201.

Якщо експрес-тест підтвердить коронавірус, вас обов’язково перевірятимуть ще раз за допомогою ПЛР-дослідження. Для цього у вас візьмуть мазок і відправлять до спеціальної лабораторії. Результат буде наступного дня. У МОЗ запевняють, що тестів на коронавірус вистачить.

Якщо діагноз підтвердиться, вас покладуть до інфекційної лікарні. У МОЗ запевняють, що в усіх регіонах інфекційні лікарні підготовлені до таких випадків. Лікарі поінформовані про алгоритм дій.

Як відомо, вакцин та ліків від COVID-19 на сьогодні не існує. Проте багатьом людям вдалося одужати завдяки підтримувальному медичному догляду. До того ж слід пам’ятати, що більшість випадків захворювання проходить у легкій формі. Щоб знизити ризик зараження, ВООЗ та МОЗ України рекомендують дотримуватися таких базових правил: регулярно ретельно мийте руки з милом протягом 20–40 секунд та обробляйте руки спиртовмісними (від 60%) антисептиками;

не торкайтеся руками обличчя та слизових оболонок (очей, носа і рота) — це стандартний шлях потрапляння вірусу в організм через заражені поверхні (тому так важливо мити руки).

Під час кашлю і чхання прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя, після цього серветку відразу викиньте, а руки вимийте;

уникайте місць скупчення людей, а якщо ви таки опинилися в них — одягайте маску і дотримуйтеся дистанції і перебувайте на відстані щонайменше 1–1,5 м від людей, які вас оточують;

не їжте продуктів тваринного походження без термічного оброблення;

намагайтеся повноцінно харчуватися і займатися фізичними вправами, дотримуватися здорового сну. Джерело новини "Громадське".

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