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Яким джерелам про COVID-19 найбільше довіряють у світі

Результати опитування
Яке джерело інформації про COVID-19 найбільше довіряють у світі, у матеріалі.
Яким джерелам про COVID-19 найбільше довіряють у світі

За результатами дослідження на сайті visualcapitalist.com люди розглядають Всесвітню організацію охорони здоров'я як найбільш надійне джерело інформації про COVID-19 – у середньому з цією думкою погодилися 61% опитаних. 

Друга сходинка рейтингу належить урядовим сайтам – 49%. 

Також у ТОП-5 увійшли:

  • повідомлення чи email-розсилка від уряду – 44%
  • новинні канали – 39%
  • повідомлення чи email-розсилка від органів охорони здоров'я – 38%

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на  29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало.

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29 05 2020 13:20
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