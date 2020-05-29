Яким джерелам про COVID-19 найбільше довіряють у світі Результати опитування

Яке джерело інформації про COVID-19 найбільше довіряють у світі, у матеріалі.

За результатами дослідження на сайті visualcapitalist.com люди розглядають Всесвітню організацію охорони здоров'я як найбільш надійне джерело інформації про COVID-19 – у середньому з цією думкою погодилися 61% опитаних. Друга сходинка рейтингу належить урядовим сайтам – 49%. Також у ТОП-5 увійшли: повідомлення чи email-розсилка від уряду – 44%

новинні канали – 39%

повідомлення чи email-розсилка від органів охорони здоров'я – 38% Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало.

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