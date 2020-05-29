CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЯке джерело інформації про COVID-19 найбільше довіряють у світі, у матеріалі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Яким джерелам про COVID-19 найбільше довіряють у світі
Результати опитування
За результатами дослідження на сайті visualcapitalist.com люди розглядають Всесвітню організацію охорони здоров'я як найбільш надійне джерело інформації про COVID-19 – у середньому з цією думкою погодилися 61% опитаних.
Друга сходинка рейтингу належить урядовим сайтам – 49%.
Також у ТОП-5 увійшли:
- повідомлення чи email-розсилка від уряду – 44%
- новинні канали – 39%
- повідомлення чи email-розсилка від органів охорони здоров'я – 38%
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 05 2020 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Зловмисники продали біодобавок "від коронавірусу" на $1 млн — СБУ
- АУДІО Українські подкасти та подкастинг в Україні
- ВІДЕО Володимир Зеленський записав традиційне звернення
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
No articles