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Який бізнес суттєво скоротить штат, якщо карантин продовжать

Зокрема це стосується сфери будівництва, індустрії гостинності, креативних та освітніх індустрій
У випадку продовження карантину до кінця літа, в деяких сферах діяльності очікується подальше суттєве (більше 30%) скорочення персоналу.
Який бізнес суттєво скоротить штат, якщо карантин продовжать Фото: informburo.kz

Про це повідомляє дослідницький підрозділ Advanter Group, пише "Економічна правда"

Також 46% опитуваних, хто має ресторанний бізнес розглянуть повне закриття закладів у разі продовження карантину на цей термін.

Найменше постраждають компанії, що надають професійні послуги (маркетинг, консалтінг, дизайн), продовження карантину не позначиться на 36% опитуваних підприємств у цій сфері.

 

Також порівняно з березнем 2020 суттєво збільшилася кількість співробітників, які скорочені бізнесом (15%) або відправлені в неоплачувану відпустку (20%). Останнє, разом із переведенням працівників на неповний робочий день, свідчить про високий рівень прихованого безробіття в країні, яке, за оцінкою Advanter, вже може сягати показника 1,8 – 2 млн. осіб. 

Advanter Group опитали 470 підприємств (перша хвиля - 458), серед яких мікро-, малі, середні та великі підприємства. Дослідження проведено 22.04 – 30.04.2020 за підтримки CEO Club, СУП, бізнес-спільноти Board, ТПП України, бізнес-школи МІМ Київ, Prizma Club, CFO Club Ukraine, ВРК та десятків інших об’єднань підприємців по всіх областях України.

Нагадаємо, що кількість безробітних за рік зросла на 48% 

 

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08 05 2020 12:54
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