Який бізнес суттєво скоротить штат, якщо карантин продовжать
Про це повідомляє дослідницький підрозділ Advanter Group, пише "Економічна правда"
Також 46% опитуваних, хто має ресторанний бізнес розглянуть повне закриття закладів у разі продовження карантину на цей термін.
Найменше постраждають компанії, що надають професійні послуги (маркетинг, консалтінг, дизайн), продовження карантину не позначиться на 36% опитуваних підприємств у цій сфері.
Також порівняно з березнем 2020 суттєво збільшилася кількість співробітників, які скорочені бізнесом (15%) або відправлені в неоплачувану відпустку (20%). Останнє, разом із переведенням працівників на неповний робочий день, свідчить про високий рівень прихованого безробіття в країні, яке, за оцінкою Advanter, вже може сягати показника 1,8 – 2 млн. осіб.
Advanter Group опитали 470 підприємств (перша хвиля - 458), серед яких мікро-, малі, середні та великі підприємства. Дослідження проведено 22.04 – 30.04.2020 за підтримки CEO Club, СУП, бізнес-спільноти Board, ТПП України, бізнес-школи МІМ Київ, Prizma Club, CFO Club Ukraine, ВРК та десятків інших об’єднань підприємців по всіх областях України.
Нагадаємо, що кількість безробітних за рік зросла на 48%
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