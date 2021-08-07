Ястремська сьогодні вийде на корт вперше з листопада 2020 року

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська в четвер, 8 липня, зустрінеться з Магдаленою Френх з Польщі у другому колі турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Гамбурзі (Німеччина) з призовим фондом $235,238 тис.

Зустріч пройде на Центральному корті останнім п'ятим запуском і почнеться не раніше 19.30 за київським часом, передає "Укрінформ".

Посіяна на Hamburg European Open під першим номером Ястремська на початку цього сезону була відсторонена від виступів у зв'язку з розслідуванням через позитивний допінг-тест. Два тижні тому Міжнародна федерація тенісу (ITF) винесла рішення у справі тенісистки і допустила українку до змагань. Це перший турнір для Даяни з листопада 2020 року.

Переможниця матчу Ястремська - Френх зійдеться у чвертьфіналі з кращою тенісисткою поєдинку між хорваткою Аною Конюх та Сарою Еррані з Італії.

Читайте також: Українка Калініна виграла турнір IТF у Монпельє