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Ястремська сьогодні вийде на корт вперше з листопада 2020 року

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська в четвер, 8 липня, зустрінеться з Магдаленою Френх з Польщі у другому колі турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Гамбурзі (Німеччина) з призовим фондом $235,238 тис.
Ястремська сьогодні вийде на корт вперше з листопада 2020 року Фото: Sport.ua

Зустріч пройде на Центральному корті останнім п'ятим запуском і почнеться не раніше 19.30 за київським часом, передає "Укрінформ".

Посіяна на Hamburg European Open під першим номером Ястремська на початку цього сезону була відсторонена від виступів у зв'язку з розслідуванням через позитивний допінг-тест. Два тижні тому Міжнародна федерація тенісу (ITF) винесла рішення у справі тенісистки і допустила українку до змагань. Це перший турнір для Даяни з листопада 2020 року.

Переможниця матчу Ястремська - Френх зійдеться у чвертьфіналі з кращою тенісисткою поєдинку між хорваткою Аною Конюх та Сарою Еррані з Італії.

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08 07 2021 12:39
ТЕГИ: спорт, теніс
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