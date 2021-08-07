НОВИНИДруга "ракетка" України Даяна Ястремська в четвер, 8 липня, зустрінеться з Магдаленою Френх з Польщі у другому колі турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Гамбурзі (Німеччина) з призовим фондом $235,238 тис.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ястремська сьогодні вийде на корт вперше з листопада 2020 року
Фото: Sport.ua
Зустріч пройде на Центральному корті останнім п'ятим запуском і почнеться не раніше 19.30 за київським часом, передає "Укрінформ".
Посіяна на Hamburg European Open під першим номером Ястремська на початку цього сезону була відсторонена від виступів у зв'язку з розслідуванням через позитивний допінг-тест. Два тижні тому Міжнародна федерація тенісу (ITF) винесла рішення у справі тенісистки і допустила українку до змагань. Це перший турнір для Даяни з листопада 2020 року.
Переможниця матчу Ястремська - Френх зійдеться у чвертьфіналі з кращою тенісисткою поєдинку між хорваткою Аною Конюх та Сарою Еррані з Італії.
Читайте також: Українка Калініна виграла турнір IТF у Монпельє
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 07 2021 12:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- ФОТО Дев’ятий політ гелікоптера Ingenuity на Марсі тривав майже три хвилини
- ВІДЕО Ізраїльські науковці змогли створити найтонший у світі пристрій
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
No articles