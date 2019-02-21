Яценюк попередив, що формування коаліції в наступному парламенті буде набагато складнішим
"Важливо, хто будуть члени цієї правлячої коаліції? Прагматичні сили, раціональні люди? Ті, хто знають, куди іти і що робити? Чи якісь дивні люди, для яких політика – це хобі, які намагатимуться розірвати країну на шматки?", - сказав лідер "Народного фронту".
Відповідаючи на запитання стосовно можливостей для залучення інвестицій в країну, Арсеній Яценюк наголосив, що "політична стабільність і передбачуваність" є однією з головних передумов для цього.
Він назвав ще шість ключових факторів, які впливають на бізнес-клімат. Насамперед, це російська агресія, якої досі бояться певні потенційні інвестори. Для покращення інвестклімату, підкреслив Арсеній Яценюк, необхідне також досягнення найвищих стандартів верховенства права, узгодження та обмеження низки повноважень силових структур, виважена бюджетна і фіскальна політика.
Серед факторів покращення бізнес-клімату Арсеній Яценюк назвав також приватизацію банківського сектору та проведення земельної реформи.
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