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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Яценюк попередив, що формування коаліції в наступному парламенті буде набагато складнішим

"Передбачаю, що коаліційні переговори після парламентських виборів будуть довготривалими. Це буде не так, як 2014-го, коли я як Прем’єр-міністр сформував коаліцію з Президентом Порошенком практично за два тижні. Цього разу це буде набагато складніше"
Лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк у четвер, 21 лютого, під час відкриття 7-го Київського Безпекового Форуму для молоді попередив, що формування коаліції в наступному парламенті буде набагато складнішим.
Яценюк попередив, що формування коаліції в наступному парламенті буде набагато складнішим Фото: nfront.org.ua

"Важливо, хто будуть члени цієї правлячої коаліції? Прагматичні сили, раціональні люди? Ті, хто знають, куди іти і що робити? Чи якісь дивні люди, для яких політика – це хобі, які намагатимуться розірвати країну на шматки?", - сказав лідер "Народного фронту".

Відповідаючи на запитання стосовно можливостей для залучення інвестицій в країну, Арсеній Яценюк наголосив, що "політична стабільність і передбачуваність" є однією з головних передумов для цього.

Він назвав ще шість ключових факторів, які впливають на бізнес-клімат. Насамперед, це російська агресія, якої досі бояться певні потенційні інвестори. Для покращення інвестклімату, підкреслив Арсеній Яценюк, необхідне також досягнення найвищих стандартів верховенства права, узгодження та обмеження низки повноважень силових структур, виважена бюджетна і фіскальна політика.

Серед факторів покращення бізнес-клімату Арсеній Яценюк назвав також приватизацію банківського сектору та проведення земельної реформи.

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21 02 2019 16:30
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