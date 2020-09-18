ЄК уклала другу угоду про закупівлю вакцини від COVID-19
Про це сказано в заяві комісії, передає РБК - Україна.
Підписаний контракт дозволить всім країнам-членам Євросоюзу закупити до 300 млн доз вакцини. При цьому держави-члени також зможуть надати зарезервовані дози вакцини країнам з низьким і середнім рівнем доходу.
У повідомленні ЄК зазначено, що комісія продовжує обговорювати аналогічні угоди з іншими розробниками вакцин - Johnson & Johnson, CureVac, Moderna і BioNTech, з якими вона завершила попередні переговори.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК ще раз демонструє свою прихильність забезпеченню рівного доступу до безпечної, ефективної та доступної вакцини не тільки для своїх громадян, але "і для бідних і уразливих верств населення світу".
Вона також анонсувала швидке підписання угод з іншими компаніями.
"Ми створимо диверсифікований портфель перспективних вакцин, які ґрунтуються на різних типах технологій, що підвищить наші шанси знайти ефективний засіб проти вірусу", - сказала президент відомства.
Зазначимо, що в середині серпня ЄК уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу. Йдеться про вакцину компанії AstraZeneca.
Нагадаємо, що 18 вересня в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало.
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