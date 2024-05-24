ЄС ухвалив реформований Шенгенський кодекс про кордони

Сьогодні Рада ЄС схвалила оновлений Шенгенський кодекс про кордони, який регулює управління внутрішніми та зовнішніми кордонами, а також правила прикордонного контролю людей, які перетинають зовнішні кордони Європейського Союзу.

Про це йдеться на сайті Ради Євросоюзу.

За новини правилами, в разі масштабних надзвичайних ситуацій в сфері громадського здоров'я на зовнішніх кордонах ЄС зможуть запроваджувати узгоджені тимчасові обмеження.

Відповідно до оновленого документу, в разі виникнення масштабної надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров'я нові правила надають можливість, за рішенням Ради ЄС, вводити узгоджені тимчасові обмеження на зовнішніх кордонах ЄС.

Під час пандемії COVID-19 ЄС міг лише видавати необов'язкові до виконання рекомендації щодо обмежень на поїздки для країн-членів.

На додаток до обмежень на поїздки, Рада може запровадити тестування, карантин, самоізоляцію та інші заходи, пов'язані зі здоров'ям, для громадян країн, що не є членами ЄС, які в'їжджають до Євросоюзу.

З метою боротьби з інструменталізацією міграції змінений Шенгенський кодекс про кордони надасть державам-членам можливість обмежити кількість пунктів перетину кордону або скоротити години їх роботи, а також дозволить посилити заходи прикордонного нагляду.

Оновлений кодекс про кордони роз'яснює чинні рамки для повторного введення і продовження внутрішнього прикордонного контролю, який можливий у разі виникнення серйозної загрози державній політиці чи внутрішній безпеці.

Країни ЄС мають оцінити необхідність і пропорційність такого рішення і визначити, чи не можна досягти поставлених цілей іншими способами.

Також переглянутий регламент встановлює максимальний термін, протягом якого може здійснюватися такий контроль на внутрішніх кордонах.

Внутрішній прикордонний контроль, про який було повідомлено комісію, держави-члени та Європейський парламент до його повторного запровадження, може залишатися чинним протягом максимум двох років.

У великих виняткових ситуаціях внутрішній прикордонний контроль може бути продовжений ще на 6 місяців, з можливістю продовження ще один раз загальною тривалістю до одного року.

Можливість використання альтернативних заходів, які зазвичай складаються з поліцейських перевірок та транскордонного співробітництва, має спонукати держави-члени суттєво обмежити повторне запровадження тимчасового прикордонного контролю. Ці заходи мають бути чітко відокремлені від систематичних перевірок осіб на зовнішніх кордонах.

Крім того, нова процедура передачі дозволить державі-члену передавати громадян третіх країн, затриманих у прикордонній зоні, які незаконно перебувають на її території, державі-члену, з якої вони безпосередньо прибули.

Цей регламент набирає чинності на двадцятий день після його опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу. Він підлягає прямому застосуванню в країнах ЄС.