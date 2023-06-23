"Європа буде краще захищена": Шарль Мішель виступає за вступ України до ЄС

У свою чергу, членство України також стане "великим організаційним викликом".

З Україною Європа стане більш єдиною, захищеною і міцнішою, коли Україна вступить до Європейського союзу. З іншого боку, вступ до ЄС потягне за собою "серйозний організаційний виклик".

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє BFM TV.

Він заявив, що він виступає за вступ України до Європейського союзу в той час, коли країна перебуває у стані війни з росією.

Наразі Україна має офіційний статус кандидата. Він був наданий Європейським союзом у червні минулого року з вимогою, щоб Київ проводив реформи, зокрема, щодо боротьби з корупцією.

"Це значний крок на шляху до членства. Якщо Україна приєднається до 27, Європа стане більш єдиною, більш захищеною, більш міцною", - заявив Мішель.

У свою чергу, членство України також стане "великим організаційним викликом".

"Якщо ми підемо на розширення, то, водночас, нам абсолютно точно доведеться бути більш швидкими та гнучкими в ухваленні рішень. Нам також доведеться адаптувати нашу політику, наші пріоритети і наші фінансові можливості", - заявив глава Ради ЄС.

За словами Мішеля, війна між росією та Україною спричинила "зміну парадигми" з точки зору членства України в ЄС.

"За кілька тижнів до початку цієї жорстокої війни на європейському рівні існувала тенденція, яка становила більшість, яка не вірила в можливість вступу України до Європейського Союзу найближчим часом", - заявив він.

При цьому Мішель вказав на "велику помилку", допущену російським диктатором путіним.

"Він думав, що, розпочавши цю війну, Україна розвалиться за кілька тижнів і що європейці відразу ж будуть розірвані на частини. Він помилився", - заявив він, підкресливши, єдність Європи: "Понад рік потому ми єдині як ніколи".

Україна минулого року отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Це означає, що Україна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Українські офіційні представники вже кілька разів озвучували очікування, що переговори щодо вступу до Євросоюзу можуть розпочатися цього року.