"Європейська Солідарність" запропонувала керівників чотирьох комітетів Ради
"Попри те, що на сьогодні партія "Слуга народу" не надсилала до інших політичних сил пропозицій щодо коаліції у парламенті, можна зробити висновок, що вона планує створити однопартійну більшість у Раді 9-го скликання. Це перший випадок в історії України, коли одна партія може взяти на себе повну відповідальність за формування парламентської більшості, і саме тому для забезпечення ефективної роботи парламенту важливо чітко дотримуватися його регламенту і принципів професіоналізму", - повідомляє LB.ua.
Так, "Євросолідарність" пропонує, щоб її представники очолили чотири комітети: з питань національної безпеки і оборони - Михайло Забродський; з питань європейської інтеграції - Іванна Клімпуш-Цинцадзе; з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради - Олег Синютка; у справах ветеранів та осіб з інвалідністю - Яна Зінкевич.
Нагадаємо, що партія "Європейська солідарність" (ЄС) пропонує народним депутатам від партій "Голос" та "Батьківщина" спільно узгодити позиції щодо представництва фракцій у керівництві Верховної Ради та комітетів.
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