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"Європейська Солідарність" запропонувала керівників чотирьох комітетів Ради

Партія наполягає на пропорційному розподілі парламентських комітетів
Партія "Європейська Солідарність" зазначає, що партія більшості, "Слуга народу", повинна неухильно дотримуватися вимог закону "Про регламент Верховної Ради України" та гарантувати пропорційний розподіл квот керівних посад у комітетах парламенту.
"Європейська Солідарність" запропонувала керівників чотирьох комітетів Ради Фото: Макс Левин

"Попри те, що на сьогодні партія "Слуга народу" не надсилала до інших політичних сил пропозицій щодо коаліції у парламенті, можна зробити висновок, що вона планує створити однопартійну більшість у Раді 9-го скликання. Це перший випадок в історії України, коли одна партія може взяти на себе повну відповідальність за формування парламентської більшості, і саме тому для забезпечення ефективної роботи парламенту важливо чітко дотримуватися його регламенту і принципів професіоналізму", - повідомляє LB.ua.

Так, "Євросолідарність" пропонує, щоб її представники очолили чотири комітети: з питань національної безпеки і оборони - Михайло Забродський; з питань європейської інтеграції - Іванна Клімпуш-Цинцадзе; з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради - Олег Синютка; у справах ветеранів та осіб з інвалідністю - Яна Зінкевич.

Нагадаємо, що партія "Європейська солідарність" (ЄС) пропонує народним депутатам від партій "Голос" та "Батьківщина" спільно узгодити позиції щодо представництва фракцій у керівництві Верховної Ради та комітетів.

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