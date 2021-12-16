ЮНЕСКО внесло кримськотатарський орнамент "орьнек" до списку нематеріальної культурної спадщини

Президент України Володимир Зеленський привітав внесення ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини кримськотатарського традиційного орнаменту.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вітаю кримськотатарський народ і всю Україну зі знаковою перемогою. ЮНЕСКО внесла традиційний кримськотатарський орнамент "орьнек" до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Це гідне визнання самобутності киримли та краси культурної мозаїки України", - написав Зеленський у соцмережі Twitter.

Як уточнив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, рішення було ухвалено на 16-й сесії під час засідання Міжурядової комісії у Парижі.

"Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні. Вдячний Євгену Нищуку за початок цієї ініціативи, а командам Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ за те, що ми завершили цю відповідальну справу", - написав Ткаченко у Telegram.

Нагадаємо, що Україну обрано членом Комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту