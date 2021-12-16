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ЮНЕСКО внесло кримськотатарський орнамент "орьнек" до списку нематеріальної культурної спадщини

Президент України Володимир Зеленський привітав внесення ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини кримськотатарського традиційного орнаменту.
ЮНЕСКО внесло кримськотатарський орнамент "орьнек" до списку нематеріальної культурної спадщини Кримськотатарський орнамент "орьнек" Фото: З вільних джерел

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вітаю кримськотатарський народ і всю Україну зі знаковою перемогою. ЮНЕСКО внесла традиційний кримськотатарський орнамент "орьнек" до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Це гідне визнання самобутності киримли та краси культурної мозаїки України", - написав Зеленський у соцмережі Twitter.

Як уточнив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, рішення було ухвалено на 16-й сесії під час засідання Міжурядової комісії у Парижі.

"Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні. Вдячний Євгену Нищуку за початок цієї ініціативи, а командам Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ за те, що ми завершили цю відповідальну справу", - написав Ткаченко у Telegram.

Нагадаємо, що Україну обрано членом Комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту

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16 12 2021 14:39
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