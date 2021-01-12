Україну обрано членом Комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, зазначає Інтерфакс-Україна".
"Україну було обрано членом Комітету із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту. Рішення прийняли на 9-му засіданні держав-учасниць Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року", - написав Ткаченко у Telegram-каналі.
За його словами, наразі спільно з іншими державами-учасницями Україна працюватиме над гарантуванням безпеки культурної спадщини від наслідків збройних конфліктів.
"В умовах збройної агресії з боку Російської Федерації, намагання поширити їхню інформаційну пропаганду, а також через постійні спроби привласнити собі українську культурну спадщину - членство України є важливим етапом для нашої держави. Це стане дієвим механізмом для посилення захисту наших пам’яток в анексованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - упевнений міністр.
Термін членства - чотири роки до 2025 року.
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