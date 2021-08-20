НОВИНИГенеральний директор ЮНЕСКО Одре Азуле закликає до збереження культурної спадщини Афганістану та її захисту від руйнування й розграбування після захоплення влади талібами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЮНЕСКО закликає до захисту культурної спадщини Афганістану
Будь-яка шкода або втрата культурної спадщини матимуть лише негативні наслідки для перспектив встановлення тривалого миру та надання гуманітарної допомоги народу Афганістану
Фото: unesco
Про це повідомляється на сайті організації.
Відзначається, що ЮНЕСКО уважно стежить за ситуацією на місцях й прагне докласти всіх можливих зусиль для збереження безцінної культурної спадщини Афганістану.
Будь-яка шкода або втрата культурної спадщини матимуть лише негативні наслідки для перспектив встановлення тривалого миру та надання гуманітарної допомоги народу Афганістану, йдеться в заяві.
ЮНЕСКО також наголошує на необхідності створення безпечних умов для роботи фахівців і артистів у галузі культурної спадщини, які відіграють центральну роль у забезпеченні національної єдності та соціальної структури Афганістану.
Повідомляється, що Афганістан - "дім для широкого спектра багатої та різноманітної спадщини", що є невід'ємною частиною афганської історії та самобутності й має значення для всього людства. Тут знаходяться такі об'єкти, як Стародавнє місто Герат, об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО Мінарет і археологічні об'єкти в Джемі, Культурний ландшафт і археологічні знахідки в долині Баміан, де ЮНЕСКО працює вже кілька десятиліть, а також музеї, зокрема Національний музей у Кабулі.
Як повідомляв Укрінформ, радикальний ісламістський рух "Талібан" проголосив утворення Ісламського емірату Афганістан.
Цю заяву зроблено в 102-у річницю незалежності Афганістану від Британської імперії.
Рух використовував назву "Ісламський емірат Афганістан" під час свого жорстокого правління в період із 1996 по 2001 рік.
У деяких містах Афганістану тривають протести до Дня незалежності країни. У середу щонайменше троє людей загинули й понад десять отримали поранення після того, як бойовики "Талібану" відкрили вогонь по учасниках акції в афганському місті Джелалабад у провінції Нангархар. Це сталося тоді, коли місцеві жителі намагалися встановити національний прапор Афганістану на площі в місті замість прапора "Талібану".
15 серпня вранці таліби оточили Кабул й почали без бою заходити в місто. "Талібан" заявив, що контролює всю територію Афганістану.
Представник політичного офісу "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про завершення війни в Афганістані. Він зазначив, що жодна дипломатична організація не зазнала нападів.
Читайте також: Таліби заявляють, що Афганістан керуватиметься законами шаріату
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 08 2021 13:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У грецькій печері екскурсії туристам проводить робот
- ФОТО Китайські космонавти вийшли у відкритий космос
- ФОТО Понад 125 тисяч світлин: марсохід NASA уже пів року досліджує Червону планету
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном