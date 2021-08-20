ЮНЕСКО закликає до захисту культурної спадщини Афганістану

Будь-яка шкода або втрата культурної спадщини матимуть лише негативні наслідки для перспектив встановлення тривалого миру та надання гуманітарної допомоги народу Афганістану

Генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азуле закликає до збереження культурної спадщини Афганістану та її захисту від руйнування й розграбування після захоплення влади талібами.

Про це повідомляється на сайті організації.

Відзначається, що ЮНЕСКО уважно стежить за ситуацією на місцях й прагне докласти всіх можливих зусиль для збереження безцінної культурної спадщини Афганістану.

Будь-яка шкода або втрата культурної спадщини матимуть лише негативні наслідки для перспектив встановлення тривалого миру та надання гуманітарної допомоги народу Афганістану, йдеться в заяві.

ЮНЕСКО також наголошує на необхідності створення безпечних умов для роботи фахівців і артистів у галузі культурної спадщини, які відіграють центральну роль у забезпеченні національної єдності та соціальної структури Афганістану.

Повідомляється, що Афганістан - "дім для широкого спектра багатої та різноманітної спадщини", що є невід'ємною частиною афганської історії та самобутності й має значення для всього людства. Тут знаходяться такі об'єкти, як Стародавнє місто Герат, об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО Мінарет і археологічні об'єкти в Джемі, Культурний ландшафт і археологічні знахідки в долині Баміан, де ЮНЕСКО працює вже кілька десятиліть, а також музеї, зокрема Національний музей у Кабулі.

Як повідомляв Укрінформ, радикальний ісламістський рух "Талібан" проголосив утворення Ісламського емірату Афганістан.

Цю заяву зроблено в 102-у річницю незалежності Афганістану від Британської імперії.

Рух використовував назву "Ісламський емірат Афганістан" під час свого жорстокого правління в період із 1996 по 2001 рік.

У деяких містах Афганістану тривають протести до Дня незалежності країни. У середу щонайменше троє людей загинули й понад десять отримали поранення після того, як бойовики "Талібану" відкрили вогонь по учасниках акції в афганському місті Джелалабад у провінції Нангархар. Це сталося тоді, коли місцеві жителі намагалися встановити національний прапор Афганістану на площі в місті замість прапора "Талібану".

15 серпня вранці таліби оточили Кабул й почали без бою заходити в місто. "Талібан" заявив, що контролює всю територію Афганістану.

Представник політичного офісу "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про завершення війни в Афганістані. Він зазначив, що жодна дипломатична організація не зазнала нападів.