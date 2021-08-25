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Юрія Вілкула обрали в.о. мера Кривого Рогу - ЗМІ

Позачергові вибори мера Кривого Рогу, найімовірніше, відбудуться 27 березня наступного року
За даними ЗМІ, Вілкула, депутата від партії "Українська перспектива", в середу, 25 серпня, під час засідання сесії міськради обрали шляхом таємного голосування.
Юрія Вілкула обрали в.о. мера Кривого Рогу - ЗМІ Фото: з вільних джерел

Обов'язки мера Кривого Рогу тимчасово виконуватиме колишній міський голова Юрій Вілкул, повідомляє місцеве видання "Перший Криворізький", зазначає "Інтерфакс-Україна".

За даними ЗМІ, Вілкула, депутата від партії "Українська перспектива", в середу, 25 серпня, під час засідання сесії міськради обрали шляхом таємного голосування.

Зазначається, що депутати "Слуги народу" не брали участі в голосуванні та пішли з зали пленарного засідання після відмови Олександра Котляра від посади секретаря міськради.

Також, як повідомляє видання, не голосували депутати від партії "Сила людей". Участь у таємному голосуванні брали представники Блоку Вілкула "Українська перспектива" та "Опозиційна платформа - За життя".

Головою рахункової комісії була Вікторія Третяк від Блоку Вілкула "Українська перспектива".

Так, до призначення ЦВК нового виборчого процесу в Кривому Розі обов'язки мера виконуватиме Юрій Вілкул.

Як повідомлялося, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Слідство розглядає три основні версії події - вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю. Не виключається і версія доведення до самогубства.

Зазначається, що на тілі загиблого було виявлено одне поранення з карабіна "Сайга". Вилучену на місці події зброю направлено на комплексну експертизу.

Позачергові вибори мера Кривого Рогу, найімовірніше, відбудуться 27 березня наступного року, прогнозує заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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25 08 2021 15:25
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