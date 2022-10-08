Юристи просять Зеленського заборонити імпорт книг з росії

Правники нагадали, що закон, прийнятий ВР ще 20 червня, досі не підписаний президентом, хоча Конституцією для цього визначено термін у 15 діб

Юристи звернулися до президента Володимира Зеленського з вимогою виконати приписи Конституції України і підписати Закон щодо заборони імпорту російської книги (номер 2309-ІХ). Відповідну заяву підписали 15 українських правників. "Війна не скасовує обов’язку посадовців дотримуватися правового порядку, демократії в державі і захищати її національні інтереси, а, навпаки, підвищує відповідальність за належне виконання цього обов’язку. Захист нашої незалежності, національної безпеки, культурно-інформаційного простору від російської агресії ґрунтується на міжнародному праві і Конституції України і має об’єднувати весь український народ і всі державні інституції", - йдеться у зверненні. Правники назвали "неприйнятною і шокуючою" ситуацію, що склалася навколо Закону про обмеження російського впливу на українське книговидання і книгорозповсюдження, який прийнятий ВР України більшістю у 306 голосів народних депутатів України ще з 20 червня, але досі не підписаний президентом. Юристи нагадують, що, відповідно до статті 94 Конституції України прийнятий парламентом закон має бути підписаний президентом України протягом 15 днів після отримання закону. "Якщо ж президент протягом 15 днів не підписав закон чи не повернув його до парламенту з зауваженнями, закон вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений", - підкреслюється у заяві.

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