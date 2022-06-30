з 1 липня Укрпошта підвищує тарифи на доставку

Перегляд тарифів зумовлений передусім збільшенням логістичних витрат на доставку. Однак навіть після перегляду вартості тарифи "Укрпошти" залишаються нижчими порівняно з конкурентами

Вартість послуги доставки від Укрпошти зросте вже з 1 липня. Прогнозують, що ціна збільшиться орієнтовно на чотирнадцять відсотків.

"Укрпошта" з 1 липня підвищує вартість стандартної доставки в межах України в середньому на 14% та в межах області – на 13%, повідомила пресслужба компанії у четвер.

"Перегляд тарифів зумовлений передусім збільшенням логістичних витрат на доставку. Однак навіть після перегляду вартості тарифи "Укрпошти" залишаються нижчими порівняно з конкурентами", - заявили в компанії.

За даними національного поштового оператора, відправка вагою до 1 кг у межах України, яка раніше коштувала 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн порівняно з 65 грн до перегляду тарифів.

Послуга експрес-доставки подорожчає для пересилання у межах області у середньому на 14%, у межах України – на 16%. Якщо раніше посилка до 1 кг Україною коштувала 39 грн, то з 1 липня коштуватиме 45 грн.

Вартість пересилання документів зросте на 14%. Вартість міжнародних відправлень залишиться незмінною.

Відповідне рішення про перегляд тарифів НКРЗІ ухвалила ще у листопаді 2021 року.