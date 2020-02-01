З 1 січня набули чинності нові норми для електромобілів

Закон також зараховує до компетенції сільських, селищних рад та їхніх виконавчих органів визначення шляхів стимулювання населення користуватися електрокарами та іншими екологічними видами транспорту

За зупинку або стоянку авто на місці для електромобілів, а також за створення перешкод водіям електрокарів у зупинці або паркуванні передбачено штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а інспекторам із паркування надається право затримати авто порушника, зокрема за допомогою евакуатора.

З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон, який упроваджує зелені номерні знаки для електромобілів, а також упорядковує питання руху, паркування і зарядки електромобілів шляхом внесення змін до Правил дорожнього руху та Державних будівельних норм, повідомляє "Інтерфакс-Українська".

Згідно з текстом закону (№10405), Міністерство внутрішніх справ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство охорони здоров'я та Держслужба з надзвичайних ситуацій протягом шести місяців термін від дня оприлюднення зобов'язуються встановити вимоги до оформлення паркомісць для електрокарів: упровадити дорожні знаки "для електромобілів", "крім електромобілів", "станція зарядки електромобілів", а також упровадити номери для електромобілів із зеленим кольором шрифту (для машин, не обладнаних двигуном внутрішнього згоряння).

За зупинку або стоянку авто на місці для електромобілів, а також за створення перешкод водіям електрокарів у зупинці або паркуванні передбачено штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а інспекторам із паркування надається право затримати авто порушника, зокрема за допомогою евакуатора.

Закон також зараховує до компетенції сільських, селищних рад та їхніх виконавчих органів визначення шляхів стимулювання населення користуватися електрокарами та іншими екологічними видами транспорту.

Як повідомлялося, попит на електромобілі в Україні в січні-червні 2019 року зріс на 58%.

Українці в 2018 році придбали 5,3 тис. електромобілів (з них 83,5% - ненові), що майже удвічі більше, ніж роком раніше. Водночас динаміка попиту на нові електромобілі була трохи вища, ніж у старих: якщо первинні реєстрації ненових електромобілів зросли вдвічі, то нових - у 2,2 разу.

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