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З 26 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки діятиме у 100 адмінодиницях

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов за підсумками засідання комісії
Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС на своєму засіданні 23 жовтня.
З 26 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки діятиме у 100 адмінодиницях Фото: МОЗ

"Жоден обласний центр не потрапив до "зеленого" рівня. А до "червоного" рівня віднесено 100 адміністративних одиниць: усі 15 адміністративних одиниць Луганської області через перевищення показника зайнятості ліжок у 75% 5 днів поспіль та додатково 85 адміністративних одиниць з 18 регіонів України через перевищення показника захворюваності за останні 14 днів у 320 осіб на 100 тисяч населення", - зазначив очільник МОЗ.

Джерело: Офіційна Facebook сторінка МОЗ України

Зокрема, до 9 обласних центрів, в яких встановлено "червоний" рівень, потрапили ще два - Рівне та Миколаїв. Отже, він діятиме у 11 обласних центрах: Чернівцях, Рівному, Хмельницькому, Чернігові, Харкові, Сєвєродонецьку, Миколаєві, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську та Тернополі.

До "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки віднесено  437 адміністративних одиниць, що на 37 більше, ніж минулого тижня. Зокрема, він діятиме у 12 обласних центрах: Вінниці, Луцьку, Житомирі, Львові, Дніпрі, Краматорську, Ужгороді, Запоріжжі, Одесі, Херсоні, Черкасах та у Києві. 

"Жовтий" рівень епідемічної небезпеки буде діяти у 53 адміністративних одиницях. До "зеленого" рівня епідемічної небезпеки віднесено 27 адміністративних одиниць, тоді як тиждень тому він був встановлений у 54 містах та районах.

Максим Степанов звернувся до місцевих органів влади та уповноважених контролюючих органів з проханням посилити контроль щодо дотримання обмежувальних заходів, встановлених у регіонах відповідно до рівня епідемічної небезпеки.

Ознайомитися з оновленим поділом регіонів за рівнями епіднебезпеки та запровадженими обмеженнями можна на офіційних сайтах Кабінету Міністрів та МОЗ.

Уряд 13 жовтня прийняв зміни до умов адаптивного карантину, зокрема в національні індикатори визначення рівня карантинних обмежень.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це третій антирекорд по кількості заражених за добу в країні.

 

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23 10 2020 11:47
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