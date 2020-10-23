З 26 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки діятиме у 100 адмінодиницях

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов за підсумками засідання комісії

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС на своєму засіданні 23 жовтня.

"Жоден обласний центр не потрапив до "зеленого" рівня. А до "червоного" рівня віднесено 100 адміністративних одиниць: усі 15 адміністративних одиниць Луганської області через перевищення показника зайнятості ліжок у 75% 5 днів поспіль та додатково 85 адміністративних одиниць з 18 регіонів України через перевищення показника захворюваності за останні 14 днів у 320 осіб на 100 тисяч населення", - зазначив очільник МОЗ.

Джерело: Офіційна Facebook сторінка МОЗ України

Зокрема, до 9 обласних центрів, в яких встановлено "червоний" рівень, потрапили ще два - Рівне та Миколаїв. Отже, він діятиме у 11 обласних центрах: Чернівцях, Рівному, Хмельницькому, Чернігові, Харкові, Сєвєродонецьку, Миколаєві, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську та Тернополі.

До "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки віднесено 437 адміністративних одиниць, що на 37 більше, ніж минулого тижня. Зокрема, він діятиме у 12 обласних центрах: Вінниці, Луцьку, Житомирі, Львові, Дніпрі, Краматорську, Ужгороді, Запоріжжі, Одесі, Херсоні, Черкасах та у Києві.

"Жовтий" рівень епідемічної небезпеки буде діяти у 53 адміністративних одиницях. До "зеленого" рівня епідемічної небезпеки віднесено 27 адміністративних одиниць, тоді як тиждень тому він був встановлений у 54 містах та районах.