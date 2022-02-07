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З 4 липня в Донецькій області скорочують комендантську годину

З понеділка вона діятиме з 22:00 до 04:00
Павло Кириленко закликає усіх відповідально ставитися до обмежень, адже це питання особистої та громадської безпеки.
З 4 липня в Донецькій області скорочують комендантську годину Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє голва Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00", - написав він.

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02 07 2022 16:33
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