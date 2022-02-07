З 4 липня в Донецькій області скорочують комендантську годину З понеділка вона діятиме з 22:00 до 04:00

Павло Кириленко закликає усіх відповідально ставитися до обмежень, адже це питання особистої та громадської безпеки.

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Про це повідомляє голва Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram. "Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00", - написав він.

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