ПОЛІТИКА

Європейські лідери попереджають про можливий новий наступ росії на Україну

04 вересня 2025, 08:58
Європейські лідери попереджають про можливий новий наступ росії на Україну
ДСНС
кремль понад рік намагається взяти Покровськ, що може відкрити шлях для атак на Краматорськ і Слов’янськ.

Європейські лідери висловлюють дедалі більшу стурбованість загрозою нового російського наступу проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським обговорювалися гарантії безпеки та можливі дії у відповідь на концентрацію російських військ поблизу Покровська в Донецькій області. За даними української сторони, біля міста зосереджено близько 100 тисяч російських солдатів. кремль понад рік намагається взяти Покровськ, що може відкрити шлях для атак на Краматорськ і Слов’янськ.

У столиці Франції найближчим часом відбудеться засідання "коаліції рішучих", де планують узгодити гарантії безпеки для України після війни. До дискусії долучаться прем’єр-міністри Нідерландів і Польщі, а також лідери Великої Британії, Італії та Німеччини у форматі відеозв’язку.

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Європа готова надати Києву гарантії. Водночас союзники очікують на позицію США, зокрема щодо нових санкцій проти росії.

Президент США Дональд Трамп виключив можливість відправки американських військ в Україну, проте допустив надання повітряної та розвідувальної підтримки. Американський посол у НАТО Меттью Вітакер заявив, що архітектура безпеки має враховувати позиції обох сторін.

Попри масштабний літній наступ, росія просунулася лише на 0,3% території України (2033 кв. км). Водночас посилилися повітряні удари: за даними ООН, липень став найсмертоноснішим для цивільних від травня 2022 року — 589 загиблих і понад 1100 поранених.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що головна гарантія безпеки для Києва — це зміцнена українська армія. За його словами, питання про іноземні війська можна буде піднімати лише після перемир’я, тоді як посилення обороноздатності України має відбуватися вже зараз.

