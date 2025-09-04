Макрон: Європа готова надати Україні гарантії безпеки після підписання миру з росією

За словами Макрона, тепер все залежить від росії.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни Європи готові надати гарантії безпеки у день, коли Україна підпише мирну угоду з росією.

Про це Макрон заявив під час пресконференції за участю президента України Володимира Зеленського у Парижі, яку транслювало “Суспільне”.

"Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям", – розповів Макрон.

Він наголосив, що Європа вперше відповіла повноцінною готовності надати Україні гарантії безпеки.

Президент Франції наголосив, що тепер все залежить від росії, чи вона готова до тих пропозицій миру, які вона раніше озвучувала Сполученим Штатам.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що очікує на саміті коаліції охочих 4 вересня "або незабаром після нього" отримати чіткість щодо того, які гарантії безпеки Європа може запропонувати Києву після припинення війни росії в Україні.