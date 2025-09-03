Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Генсек НАТО очікує швидких рішень щодо гарантій безпеки для України

03 вересня 2025, 14:57
Генсек НАТО очікує швидких рішень щодо гарантій безпеки для України
https://www.president.gov.ua/
Гарантії мають на меті зупинити росію від повторного нападу на Україну.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив 3 вересня, що очікує на саміті коаліції охочих 4 вересня "або незабаром після нього" отримати чіткість щодо того, які гарантії безпеки Європа може запропонувати Києву після припинення війни росії в Україні.

Про це пише Reuters.

"Я очікую, що завтра або незабаром після завтра ми отримаємо чіткість щодо того, що ми можемо зробити колективно. Це означає, що ми можемо ще інтенсивніше взаємодіяти, в тому числі з американською стороною, щоб з'ясувати, що вони готові запропонувати в рамках своєї участі в гарантіях безпеки", — заявив Рютте на прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Західні чиновники наголошують, що ключовим у майбутніх гарантіях є продовження масштабної допомоги українській армії, водночас серед заходів розглядається і залучення міжнародного контингенту для посилення підтримки Києва.

На пресконференції Рютте також намагався запевнити східноєвропейських членів НАТО, що надання ресурсів для гарантій безпеки Україні не послабить обороноздатність Альянсу на його східному фланзі.

"Ми маємо уникати розпорошення наших ресурсів, тому завжди потрібно оцінювати вплив на плани оборони НАТО", — зазначив він.

