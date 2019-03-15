З нової колекції Louis Vuitton прибрали речі, натхненні творчістю Майкла Джексона

У Модному домі заявили, що на час показу колекції не знали про існування і зміст фільму

Через два місяці після показу колекції осінь-зима 2019, створеної за мотивами творчості Майкла Джексона, у французькому модному домі Louis Vuitton заявили, що більше не випускатимуть речі, які нагадують про виконавця.

Таке рішення у Louis Vuitton прийняли після заяв про сексуальну наругу над дітьми в документальному фільмі HBO "Залишаючи Неверленд", повідомляє "Громадське".

У Модному домі заявили, що на час показу колекції не знали про існування і зміст фільму.

Колекція одягу повинна була надійти в продаж вже влітку.

Нагадаємо, що частина радіостанцій в Австралії, Канаді та Новій Зеландії відмовилися пускати в ефір пісні Майкла Джексона.