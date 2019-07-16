З оборонних закупівель хочуть зняти гриф таємності

У Раді національної безпеки і оборони хочуть змінити процедуру оборонного замовлення, близько 90% яких зараз проводять таємно

Зокрема, Данилюк додав, що потрібно впроваджувати декілька законопроєктів, які стосуються реформи СБУ та створення Служби фінансових розслідувань.

"Близько 90% замовлень зі сфери оборони відбуваються у таємному режимі. Зрозуміло, що коли це відбувається, на цьому хтось заробляє, або, як мінімум, гроші застосовуються неефективно. Тому має бути застосований принцип мінімально доцільної таємності, який діє у різних країнах світу. Тобто мінімально те, що справді треба, — тримати таємно, а до решти мають застосовуватися прозорі, конкурентні процедури", — прокоментував новий секретар РНБО Олександр Данилюк на форумі "Встановлення справедливості — порядок денний для майбутнього парламенту" в Києві, йдеться в "Громадське".

"Це має бути пакет реформ, бо без реформи СБУ решта сфер не реформується. Тут все пов’язано. Я впевнений, що парламент прийме ці закони, і тоді ми пройдемо ключовий рубікон. Це не останні реформи, але вони не будуть безрезультативними", — зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк задекларував 1 млн гривень доходів від Європейського банку реконструкції та розвитку.

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