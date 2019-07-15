НОВИНИСекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк задекларував 1 млн гривень доходів від Європейського банку реконструкції та розвитку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Секретар РНБО Данилюк отримав майже мільйон гривень від ЄБРР
Він також задекларував 992 тис грн гонорарів та інших виплат
Фото: epravda.com.ua
5 липня 2019 року Данилюк отримав 992 902 гривні гонорарів або інших виплат за цивільно-правовими договорами від ЄБРР. Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, інформує LB.ua.
Заробітна плата Данилюка з дня призначення секретарем РНБО по липень склала 95,4 тис грн.
Нагадаємо, що раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що зацікавлений у посаді прем’єр-міністра.
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15 07 2019 13:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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