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Секретар РНБО Данилюк отримав майже мільйон гривень від ЄБРР

Він також задекларував 992 тис грн гонорарів та інших виплат
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк задекларував 1 млн гривень доходів від Європейського банку реконструкції та розвитку.
Секретар РНБО Данилюк отримав майже мільйон гривень від ЄБРР Фото: epravda.com.ua

5 липня 2019 року Данилюк отримав 992 902 гривні гонорарів або інших виплат за цивільно-правовими договорами від ЄБРР. Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, інформує LB.ua.

Заробітна плата Данилюка з дня призначення секретарем РНБО по липень склала 95,4 тис грн.

Нагадаємо, що раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що зацікавлений у посаді прем’єр-міністра.

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15 07 2019 13:38
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