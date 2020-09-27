З підбитим оком. Дерев'янченко програв Джермаллу Чарло чемпіонський бій

Поєдинок за титул чемпіона світу WBC у середній вазі відбувся в Анкасвіллі.

У ніч на 27 вересня відбувся чемпіонський бій в середній вазі. У Анкасвіллі (штат Коннектикут) на ринг вийшли американець Джермалл Чарло (30-0, 22 KO) та українець Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 KO), повідомляє "Sport.ua".

У 12-раундовій дуелі на кону стояв титул чемпіона світу за версією WBC, що належав Чарло. Бій проходив з перевагою американця. По ходу поєдинку у Дерев'янченка відкрилося серйозне розсічення ока.

Незвична тиша стояла в залі, оскільки бій через пандемію проходив без глядачів. Сергій боксував активно, але йому не вистачало руху на ногах. Як тільки зупинявся, відразу ж прилітав жорсткий удар від суперника.

Чарло виглядав дуже потужним фізично, атакував багато, і часто його удари досягали мети. У середніх раундах бою у Дерев'янченка утворилася гематома, ліве око заплило, і Сергій став гірше бачити пересування суперника.

В останніх раундах Сергій зібрався, спробував діяти агресивно і часто пробивати серії. У кінцівці у нього пройшов відмінний удар справа. Але цього не вистачило, щоб змінити рішення суддів на свою користь.

Нагадаємо, що ,оксерський поєдинок у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою відбудеться у суботу, 31 жовтня, нинішнього року.