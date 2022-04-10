З початку мобілізації понад 700 тисяч громадян рф виїхали з країни
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
За даними співрозмовників видання, з початку мобілізації з росії поїхало майже 1 млн осіб. Інше джерело повідомило, що росію покинули 600 000 - 700 000 громадян, де 200 тисяч з них поїхали до Казахстану.
"Одразу після оголошення мобілізації 21 вересня на пропускних пунктах російських кордонів утворилися черги. Найвідоміша - на пропускному пункті Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні, де люди стояли у черзі по 4-5 днів, часто без їжі та води", - йдеться в повідомленні.
Проте зараз пробка на кордоні розсмокталася, машини проїжджають вільно. Також черги утворилися на прикордонних переходах на російсько-казахстанському кордоні.
Глава МВС Казахстану Марат Ахметжанов повідомив, що з 21 вересня в країну в'їхали 200 тисяч громадян росії. Посол росії в Гельсінкі Павло Кузнєцов говорив, що після 21 вересня до Фінляндії в'їхали близько 60 000 росіян. росстат повідомляв, що з початку року з росії виїхало 419 000 осіб, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, що з Росії від мобілізації втекло більше людей, ніж воює на фронті.
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