З початку мобілізації понад 700 тисяч громадян рф виїхали з країни

Майже за два тижні після оголошення часткової мобілізації росію залишили приблизно 700 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За даними співрозмовників видання, з початку мобілізації з росії поїхало майже 1 млн осіб. Інше джерело повідомило, що росію покинули 600 000 - 700 000 громадян, де 200 тисяч з них поїхали до Казахстану.

"Одразу після оголошення мобілізації 21 вересня на пропускних пунктах російських кордонів утворилися черги. Найвідоміша - на пропускному пункті Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні, де люди стояли у черзі по 4-5 днів, часто без їжі та води", - йдеться в повідомленні.

Проте зараз пробка на кордоні розсмокталася, машини проїжджають вільно. Також черги утворилися на прикордонних переходах на російсько-казахстанському кордоні.

Глава МВС Казахстану Марат Ахметжанов повідомив, що з 21 вересня в країну в'їхали 200 тисяч громадян росії. Посол росії в Гельсінкі Павло Кузнєцов говорив, що після 21 вересня до Фінляндії в'їхали близько 60 000 росіян. росстат повідомляв, що з початку року з росії виїхало 419 000 осіб, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що з Росії від мобілізації втекло більше людей, ніж воює на фронті.