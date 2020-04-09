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З початку пандемії в Україні провели близько 1,7 млн ​​ПЛР-тестів

"Кількість зроблених ПЛР-тестів становить уже близько 1,7 млн"
З початку пандемії коронавірусу в Україні провели близько 1,7 млн ПЛР-тестів. Спочатку кількість тестувань становила 200 на добу.
З початку пандемії в Україні провели близько 1,7 млн ​​ПЛР-тестів УНІАН

Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає РБК - Україна.

"Кількість зроблених ПЛР-тестів становить уже близько 1,7 млн", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, через 5 місяців з початку епідемії була відновлена робота лабораторних центрів: з 4 до 69.

"А кількість ПЛР-тестувань було збільшено з 200 тестів на добу у квітні до майже 25 тисяч. І сьогодні продовжуємо набирати обертів", - додав міністр.

Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.

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04 09 2020 13:40
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