ЗДОРОВ'Я НОВИНИЗ початку пандемії коронавірусу в Україні провели близько 1,7 млн ПЛР-тестів. Спочатку кількість тестувань становила 200 на добу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку пандемії в Україні провели близько 1,7 млн ПЛР-тестів
"Кількість зроблених ПЛР-тестів становить уже близько 1,7 млн"
УНІАН
Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає РБК - Україна.
"Кількість зроблених ПЛР-тестів становить уже близько 1,7 млн", - зазначив Степанов.
За словами глави МОЗ, через 5 місяців з початку епідемії була відновлена робота лабораторних центрів: з 4 до 69.
"А кількість ПЛР-тестувань було збільшено з 200 тестів на добу у квітні до майже 25 тисяч. І сьогодні продовжуємо набирати обертів", - додав міністр.
Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.
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