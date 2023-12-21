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ПОЛІТИКА

З приєднанням України до ЄС вся центральноєвропейська підтримка дістанеться їм – Орбан

21 грудня 2023, 09:20
З приєднанням України до ЄС вся центральноєвропейська підтримка дістанеться їм – Орбан
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Коментуючи "вихід на каву" під час голосування Євроради, прем’єр заявив, що "Угорщина не може зупинити 26 країн".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який блокує низку рішень Євросоюзу щодо України, заявив, що у разі вступу України до ЄС – їй дістанеться вся центральноєвропейська підтримка. 

"Певно, якщо б прийняли Україну, то вся підтримка, яку досі отримували країни Центральної Європи, включно з Угорщиною, дісталася б їм", – сказав Орбан в ефірі TV2 20 грудня, додавши, що особливо це стосується сільського господарства.

Про це повідомляє Index. 

Розповідаючи про свої дії під час саміту 14-15 грудня, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Орбану "вийти на каву", щоб лідери інших 26 країн змогли ухвалити рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до ЄС, угорський прем’єр сказав, що "Угорщина не може зупинити 26 країн".

Орбан сказав, що вже готується до наступних "важких переговорів" на саміті 1 лютого. Він припустив, що Єврорада "також можуть прийняти рішення про €50 мільярдів субсидії, призначеної для України", яку він заблокував на саміті у грудні.

Раніше повідомлялось, що країни-члени Європейського Союзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання пакету допомоги Україні на €50 млрд у 2024-2027 роках.

ОрбанЄС. Україна

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