Угорщині загрожує втрата голосу через блокування допомоги Україні – FT

За даними видання, деякі чиновники у Брюсселі пропонують застосувати процедуру покарання за статтею 7 договору про Європейський Союз 2007 року за порушення верховенства закону, що може призвести до припинення права голосу.

Країни-члени Європейського Союзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання пакету допомоги Україні на €50 млрд у 2024-2027 роках.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, деякі чиновники у Брюсселі пропонують застосувати процедуру покарання за статтею 7 договору про Європейський Союз 2007 року за порушення верховенства закону, що може призвести до припинення права голосу.

Крок може заблокувати будь-яка інша держава-член, але зміна уряду в Польщі означає, що Угорщина більше не має гарантованого захисника. Проте багато країн нервують з приводу використання того, що, по суті, є найбільшою зброєю ЄС проти держави-члена.

Натомість, за словами чиновників, пріоритет у тому, щоб переконати Орбана, ясно пояснивши те, що вони назвали "повними витратами" його ізоляції. Якщо це не вдасться, 26 інших членів ЄС зможуть укласти угоду про допомогу Україні кожен окремо, хоча це займе час і запропонує лише короткострокове рішення.

"Можливо, Угорщина може створити більше проблем, - сказав високопосадовець ЄС, який був присутній на саміті в Брюсселі минулого тижня. - Можливо, Угорщина зможе змусити нас використати кілька різних інструментів. Але зрештою Угорщина не зможе перешкодити нам надати гроші Україні".

На саміті лідерів ЄС у Брюсселі 14 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан несподівано пом'якшав у питанні вступу України до ЄС після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц умовив його вийти з кімнати, щоб випити каву. Орбан фактично утримався після того, як протягом кількох тижнів давав зрозуміти, що він чинитиме опір будь-якому кроку на початку переговорів.

Але через кілька годин він зіпсував момент святкування Києва - і порадував кремль - наклавши вето на чотирирічний пакет фінансової допомоги у розмірі €50 млрд. Як зазначає Financial Times, навіть за мірками Орбана це був різкий крок, який спантеличив його партнерів. Його відмова шукати компроміс щодо ключового питання безпеки ЄС стривожив навіть тих, хто сперечався з ним протягом багатьох років.

Даніель Хегедюс, старший науковий співробітник німецького аналітичного центру Фонду Маршалла, сказав: "Це була нижня точка для ЄС та нова найвища точка ескалації".

Давній євроскептик та самопроголошений "неліберальний демократ", Орбан вів жорстку гру на кількох попередніх самітах, пообіцявши заблокувати бюджет ЄС у розмірі 1,8 трильйона євро та фонд відновлення після пандемії у 2020 році або пакет допомоги Україні у розмірі 18 мільярдів євро рік тому, щоб згодом відступити.

Як пише FT, напередодні саміту, що відбувся минулого тижня, лідери ЄС щосили намагалися зрозуміти, чого саме хоче Орбан. Чи виконував він накази президента Росії Володимира Путіна, чи намагався змусити Брюссель розблокувати заморожені кошти?

Орбан та його союзники неодноразово заявляли, що його протидія допомоги Україні не пов'язана із фінансуванням Угорщини з боку ЄС. Але коли в п'ятницю саміт підійшов до завершення, він нарешті назвав свою ціну: виплата €20 млрд, що залишилися.

"Це чудова нагода для Угорщини дати зрозуміти, що вона має отримати все, що їй належить", - заявив угорський прем'єр-міністр.

Угорський лідер також зазначив, що має ще 75 можливостей заблокувати процес вступу України, оскільки кожен етап вимагає одноголосного схвалення членів ЄС. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що у липні Угорщина прийме він шестимісячне головування у блоці, що є ще одним потенційним джерелом важелів впливу.

ЄС схвалив виділення Угорщини 10 млрд євро минулого тижня. Однак, будь-яке подальше виділення коштів, швидше за все, зустріне жорсткий опір. Інші 20 млрд євро, які належать Угорщині, утримуються відповідно до окремої процедури, яка дає Брюсселю необхідні важелі.