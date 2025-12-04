Папа Франциск залишив у заповіті кошти на закупівлю карет швидкої для українців

Черниця розповіла, що понтифік виконав обіцянку допомогти.

Папа Римський Франциск І, який помер 21 квітня 2025 року, залишив у своєму заповіті гроші на купівлю автомобілів швидкої допомоги для гуманітарних потреб України.

Про це розповіла аргентинська черниця Люсія Карам, слова якої цитуєіспанський портал Religion Digital.

За її словами, Папа Франциск залишив значну суму, аби вона могла придбати карети "швидкої" для населення українців. Вона підтримувала близькі стосунки з понтифіком і зізналася, що ця допомога її "дуже вразила".

"Під час наших зустрічей він дійсно казав, що якось допоможе, але я не уявляла, що це буде саме так", — розповіла Карам, яка з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року відвідала Україну понад 20 разів.

Черниця, яка завідує Фондом монастиря Святої Клари у іспанському місті Манреза, згадала і про нового Папу Лева XIV, з яким вона мала можливість поспілкуватися майже протягом години в серпні минулого року.

"Ця зустріч тривала довше, ніж він говорив із багатьма єпископами. Поки я чекала своєї черги, то спостерігала, як Папа проводив зустрічі по 5 хвилин. Я хвилювалася, чи встигну пояснити йому про проєкт в Україні за такий короткий час, але він присвятив мені цілих 50 хвилин", — розповіла Карам.

Понтифікат Папи Римського Франциска відійшов в історію з позначкою "неоднозначний", "сповнений двоїстості". Неідеальний, зокрема, з точки зору України.

Але з одним не сперечатиметься ніхто — ні прихильник папських реформ, ні противник: це був яскравий понтифікат. Можливо, тому що він наклався на докорінні, місцями катастрофічні, зміни у світі. Але головною причиною є яскрава особистість "експериментального" Папи Бергольйо та великі надії, які покладали на нього й церква, й світ.