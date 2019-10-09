За добу на Донбасі поранено одного військовослужбовця

За минулу добу російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

"9 вересня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінською угодою калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї... За минулу добу в результаті ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове поранення", - повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано дев'ять обстрілів: тричі неподалік Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі поблизу Новотроїцького - зі стрілецької зброї; неподалік Авдіївки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї; неподалік Опитного - з автоматичного гранатомета; двічі поблизу Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності угруповання "Північ" бойовики здійснили чотири обстріли: неподалік Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм; двічі поблизу Троїцького - зі стрілецької зброї; неподалік Причепилівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано.