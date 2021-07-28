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За добу в Україні - 717 випадків коронавірусу
За добу 27 липня 2021 року в Україні зафіксовано 717 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 97)
Фото: CTK Photo
Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За добу 27 липня 2021 року в Україні зафіксовано 717 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 97)", йдеться у повідомленні.
За інформацією МОЗ, за минулу добу госпіталізовано 507 осіб; летальних випадків – 15; одужало – 459 осіб;
За добу протестовано: методом ПЛР – 20 673 особи, методом ІФА – 8 592 особи, експрес-тестами – 16 979 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіли 2 250 061 особа;
одужало – 2 185 339; летальних випадків – 52 891;
проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.
Як повідомлялося, за попередню добу, 26 липня, в країні виявили 681 новий випадок коронавірусної хвороби.
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28 07 2021 09:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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