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За добу в Україні вакцинували проти COVID-19 ще понад 53 тисячі людей

Найбільше доз вкололи на Дніпропетровщині
В Україні вчора, 8 червня, зробили 53 161 щеплення проти COVID-19: першу дозу отримали 43 925 людей, а завершили вакцинацію (отримали другу дозу) - 9 236.
За добу в Україні вакцинували проти COVID-19 ще понад 53 тисячі людей Фото: з вільного доступу

Вакцинацію здійснювали 485 мобільних бригад та 624 пункти щеплення, повідомляє "Громадське". Найбільше щеплень зробили у Дніпропетровській області - 8 137, а також у Києві (7 950) та на Київщині (5 959).

Натомість за добу найменше вакцинували у Чернігівській (215) та Закарпатській (453) областях.

Загалом за весь час в Україні першу дозу вакцини отримали 1 328 068 людей, а завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози, 161 378 громадян (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Найбільше щеплень зробили у Києві (168 542), Дніпропетровській (131 341) та Львівській (96 391) областях. Найменше - у Чернівецькій (28 460), Луганській (31 656) та Кіровоградській (32 567) областях.

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09 06 2021 14:55
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