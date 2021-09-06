За добу в Україні вакцинували проти COVID-19 ще понад 53 тисячі людей
Вакцинацію здійснювали 485 мобільних бригад та 624 пункти щеплення, повідомляє "Громадське". Найбільше щеплень зробили у Дніпропетровській області - 8 137, а також у Києві (7 950) та на Київщині (5 959).
Натомість за добу найменше вакцинували у Чернігівській (215) та Закарпатській (453) областях.
Загалом за весь час в Україні першу дозу вакцини отримали 1 328 068 людей, а завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози, 161 378 громадян (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).
Найбільше щеплень зробили у Києві (168 542), Дніпропетровській (131 341) та Львівській (96 391) областях. Найменше - у Чернівецькій (28 460), Луганській (31 656) та Кіровоградській (32 567) областях.
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