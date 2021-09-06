На Херсонщині проти COVID-19 почали вакцинувати жителів анексованого Криму

Записатися можна через "Дію"

В Херсонській області почали вакцинувати проти коронавірусу жителів окупованого Криму. Вони можуть записатися на щеплення через портал "Дія".

Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація., зазначає "Громадське".

"Вже 2 особи із тимчасово окупованої АР Крим отримали першу дозу вакцини від COVID-19 в амбулаторії міста Генічеськ", - вказано в повідомленні.

В облдержадміністрації уточнили, що Міністерство охорони здоров’я для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відкрило записи на щеплення проти COVID-19 через портал "Дія".

У Херсонській області для вакцинації жителів анексованого Криму визначили 6 пунктів, де планують щеплення вакциною CoronaVac.

Адреси пунктів:

комунальне некомерційне підприємство "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського";

комунальне некомерційне підприємство "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", поліклініка № 1;

комунальне некомерційне підприємство "Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша", поліклініка № 1;

амбулаторія загальної практики - сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;

амбулаторія загальної практики - сімейної медицини, село Чонгар, вул. Шевченка, 68 А;

амбулаторія загальної практики - сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.

Для вакцинації з собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код. Щеплення безплатне.

Вакцинальна кампанія на Херсонщині стартувала 25 лютого. Зараз в області вже щепили понад 40 тисяч людей із цільових груп, відповідно до етапів Дорожньої карти, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України.

Ситуація з коронавірусом у Криму

Як пишуть "РИА КРЫМ" з посиланням на так званого главу республіки Сергія Аксьонова, за 7 червня в Криму виявили 108 нових випадків інфікування коронавірусом.

З початку пандемії в Криму COVID-19 захворіли 44 212 людей. Одужали 40 966 пацієнтів, зокрема п'ять 7 червня. За інформацією так званого Міністерства охорони здоров'я Криму, всього від COVID-19 в регіоні померли 1 386 людей.

Водночас варто зазначити, що в анексованому Росією Криму умисно занижують цифри про кількість смертей і заражень коронавірусом. Це роблять для продовження послаблення обмежень, повідомляло громадське об’єднання "Кримська правозахисна група".

Читайте також: Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після ЄС