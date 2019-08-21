За добу в зоні ООС поранено одного військовослужбовця
"20 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем і стрілецької зброї... За минулу добу в результаті ворожих обстрілів один наш військовослужбовець отримав поранення", - повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів: неподалік Талаківки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Красногорівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; в районі Старогнатівки - зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Богданівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік Гнутового - з ручного протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли: неподалік Південного - з ручних протитанкових гранатометів, біля Луганського - з гранатометів різних систем.
З початку поточної доби зафіксовано два ворожі обстріли - неподалік Новомихайлівки та поблизу Водяного.
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