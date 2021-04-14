За кожним щепленим CoronaVac одразу резервують другу дозу - МОЗ

Всі, хто зараз вакцинуються препаратом CoronaVac, гарантовано отримають другу дозу для повної імунізації від COVID-19

В Україні розпочалося щеплення вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech.

Насамперед вакцинуватимуть маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають, повідомляє "Укрінформ".

"Також цією вакциною щепитимуть: освітян, які будуть залучені у ЗНО у 2021 році; олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році; співробітників патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

Термін придатності вакцини CoronaVac становить 24 місяці. Вакцина надійшла до України в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози вакцини, інтервал введення яких складає 28 днів.

"За кожним щепленим одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії. Всі, хто зараз вакцинуються препаратом CoronaVac, гарантовано отримають другу дозу для повної імунізації від COVID-19", - запевняють у Міністерстві.

Перевозити та зберігати препарат можна при температурі 2−8°C, захищаючи від потрапляння сонячного світла. Транспортуватимуть вакцину в спеціальних контейнерах, щоб забезпечити холодовий ланцюг на кожному етапі маршруту.

Нагадаємо, що МОЗ України планує на початку літа відкрити у великих містах центри вакцинації від COVID-19