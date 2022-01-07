За три місяці пільгового розмитнення до України ввезено майже 237 тисяч автівок

За час пільгового розмитнення авто до України було ввезено майже 237 тис. транспортних засобів, внаслідок цього бюджет недоотримав 26,1 млрд грн.

За весь час так званого "нульового" митного оформлення автівок у квітні-червні 2022 року, ввезено майже 237 тис. транспортних засобів. Пільги зі сплати платежів склали 26,1 млрд грн, ідеться в повідомленні Державної митної служби

Наразі митне оформлення транспортних засобів проводиться у порядку, встановленому законодавством, що діяло до скасування платежів. Тобто знову сплачується ввізне мито, ПДВ та акцизний податок, нагадали в відомстві.

Базою оподаткування цими платежами є вартість авто, а їх розрахунок ведеться залежно від параметрів транспортного засобу.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 21 червня повернула сплату митних платежів для фізичних осіб під час ввезення транспортних засобів та ПДВ на імпорт товарів. Закон, який повертає оподаткування імпорту товарів та деяких транспортних засобів, набрав чинності 1 липня.

У березні 2022 року парламент ухвалив Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану", яким передбачено звільнення від сплати митних платежів для фізичних осіб під час ввезення транспортних засобів.