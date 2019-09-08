За три роки МОЗ оновився на 60%
"Коли ми зайшли в Міністерство, частина людей, яким не дуже подобалися нові правила, самі залишили свої посади. Разом з ними пішла ще частина тих, хто не був готовий до нового темпу, вимог щодо якості та об’єму завдань. Завдяки цьому за три роки апарат Міністерства оновився на 60%. Це не враховуючи новостворені директорати у рамках реформи державної служби", - написала Уляна Супрун на совїй Facebook сторінці .
За її словами, коли на міністерства та позиції в уряді дивляться як на портфелі акцій для впливу на ті чи інші сфери - не варто очікувати системних змін та трансформацій.
"“Сучасність” і “професійність” - це не лише про використання нових процедур, якість чи ефективність роботи. Йдеться про поширення принципово нової культури та можливості для людей - працювати по-чесному. При цьому не ставати ціллю репресій і переслідувань власного керівництва. У Міністерстві, НСЗУ, ЦГЗ та Державному експертному центрі МОЗ, створення такого середовища - пріоритет. Прозорий та справедливий конкурс, розподіл на посади без кумівства чи хабарів, рівні та чесні правила для всіх, які не змушують людей йти на компроміси зі своїми цінностями та порушувати закони - дають зовсім нову якість роботи та результатів", - зазначила Супрун.
Нагадаємо, що у команді МОЗ готують рекомендації для своїх наступників.
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