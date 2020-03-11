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За вчора в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків коронавіру

Здійснено тестувань за добу - 60836 (методом ПЛР - 34 818 , методом ІФА - 26 018).
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.
За вчора в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків коронавіру Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Також за останню добу:

  • госпіталізовано - 1207 осіб;

  • летальних випадків - 157;

  • одужало - 5 100 осіб;

  • здійснено тестувань за добу - 60836 (методом ПЛР - 34 818 ,  методом ІФА - 26 018).

За весь час пандемії в Україіні:

  • захворіло - 411 093 особи;

  • одужало - 168 868 осіб;

  • летальних випадків – 7 532;

  • проведено ПЛР-тестувань - 3 379 029.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 39534 випадки

Вінницька область - 11096 випадків

Волинська область - 14234 випадки

Дніпропетровська область - 15729 випадків

Донецька область - 11731 випадок

Житомирська область - 1583 випадки

Закарпатська область - 15187 випадків

Запорізька область - 10797 випадків

Івано-Франківська область - 21596 випадків

Київська область - 17535 випадків

Кіровоградська область - 2677 випадків

Луганська область - 3881 випадок

Львівська область - 31134 випадки

Миколаївська область - 8736 випадків

Одеська область - 25785 випадків

Полтавська область - 10190 випадків

Рівненська область - 19998 випадків

Сумська область - 12409 випадків

Тернопільська область - 21186 випадків

Харківська область - 38709 випадків

Херсонська область - 4424 випадки

Хмельницька область - 16928 випадків

Черкаська область - 9670 випадків

Чернівецька область -  22881 випадок

Чернігівська область - 9213 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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03 11 2020 09:36
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