За вчора в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків коронавіру Здійснено тестувань за добу - 60836 (методом ПЛР - 34 818 , методом ІФА - 26 018).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Також за останню добу: госпіталізовано - 1207 осіб;

летальних випадків - 157;

одужало - 5 100 осіб;

здійснено тестувань за добу - 60836 (методом ПЛР - 34 818 , методом ІФА - 26 018). За весь час пандемії в Україіні: захворіло - 411 093 особи;

одужало - 168 868 осіб;

летальних випадків – 7 532;

проведено ПЛР-тестувань - 3 379 029. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 39534 випадки Вінницька область - 11096 випадків Волинська область - 14234 випадки Дніпропетровська область - 15729 випадків Донецька область - 11731 випадок Житомирська область - 1583 випадки Закарпатська область - 15187 випадків Запорізька область - 10797 випадків Івано-Франківська область - 21596 випадків Київська область - 17535 випадків Кіровоградська область - 2677 випадків Луганська область - 3881 випадок Львівська область - 31134 випадки Миколаївська область - 8736 випадків Одеська область - 25785 випадків Полтавська область - 10190 випадків Рівненська область - 19998 випадків Сумська область - 12409 випадків Тернопільська область - 21186 випадків Харківська область - 38709 випадків Херсонська область - 4424 випадки Хмельницька область - 16928 випадків Черкаська область - 9670 випадків Чернівецька область - 22881 випадок Чернігівська область - 9213 випадків Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію