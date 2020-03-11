За вчора в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків коронавіру
Також за останню добу:
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госпіталізовано - 1207 осіб;
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летальних випадків - 157;
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одужало - 5 100 осіб;
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здійснено тестувань за добу - 60836 (методом ПЛР - 34 818 , методом ІФА - 26 018).
За весь час пандемії в Україіні:
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захворіло - 411 093 особи;
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одужало - 168 868 осіб;
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летальних випадків – 7 532;
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проведено ПЛР-тестувань - 3 379 029.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 39534 випадки
Вінницька область - 11096 випадків
Волинська область - 14234 випадки
Дніпропетровська область - 15729 випадків
Донецька область - 11731 випадок
Житомирська область - 1583 випадки
Закарпатська область - 15187 випадків
Запорізька область - 10797 випадків
Івано-Франківська область - 21596 випадків
Київська область - 17535 випадків
Кіровоградська область - 2677 випадків
Луганська область - 3881 випадок
Львівська область - 31134 випадки
Миколаївська область - 8736 випадків
Одеська область - 25785 випадків
Полтавська область - 10190 випадків
Рівненська область - 19998 випадків
Сумська область - 12409 випадків
Тернопільська область - 21186 випадків
Харківська область - 38709 випадків
Херсонська область - 4424 випадки
Хмельницька область - 16928 випадків
Черкаська область - 9670 випадків
Чернівецька область - 22881 випадок
Чернігівська область - 9213 випадків
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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