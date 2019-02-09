За відсутність медичного канабісу дякуйте Авакову, - Супрун (ВІДЕО)
Відео із заявою Супрун опублікував журналіст, речник Маршу Свободи на реформування наркополітики в Україні Тарас Ратушний, повідомляє "Громадське".
"Ми в останнє засідання уряду подали зміни до постанови, щоб медичний канабіс був доступним для пацієнтів. Всі погодили - СБУ, МЕРТ, Мінфін, ми ... Єдиний, хто заблокував, це був Аваков і МВС", - сказала Супрун.
За її словами, МОЗ двічі намагався внести зміни до зазначеної постанови, і двічі МВС блокували ухвалення цього рішення. Там пояснювали, що для віднесення канабісу в категорію наркотиків з обмеженим обігом нібито необхідні зміни до Кримінального кодексу.
"Але це неправда, тому що це медичний канабіс, так само, як інші наркотики, які використовуються як ліки, може контролюватися через Держлікслужби, - стверджує Супрун, - Тому можете подякувати пану Авакову за те, що немає медичного канабісу зараз в Україні, доступного для наших пацієнтів".
Нагадаємо, 6 червня під Радою влаштували мітинг із вимогою розглянути законопроект про легалізацію медичного канабісу.
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