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За всі емоції людини відповідає зона мозку розміром у 3 см - дослідження

Науковці виявили, що у момент виникнення емоції активізується маленька ділянка між двома ділянками головного мозку - у скронево-тім'яному вузлі. Ця ж частина відповідала за силу емоцій
За всі емоції, які відчуває людина, відповідає ділянка в корі головного мозку, розмір якої 3 сантиметри.
За всі емоції людини відповідає зона мозку розміром у 3 см - дослідження Ілюстрація: slon.ru

Про це повідомляє Medical Xpess з посиланням на італійських дослідників, повідомляє "Громадське".

Дослідники в Італії запросили до лабораторії 15 учасників на перегляд фільму "Форест Ґамп", щоб вивчити механізм виникнення емоцій. Респондентів просили виражати та розповідати про свої емоції протягом перегляду стрічки. Вони також мали оцінювати свої емоції за шкалою від 0 до 100.

Водночас у Німеччині теж 15 людей дивилися цей же фільм. Їх так само попросили фіксувати свої емоції. Крім того, у другому експерименті за активністю мозку глядачів спостерігали за допомогою МРТ. Потім результати експериментів порівняли.

Науковці виявили, що у момент виникнення емоції активізується маленька ділянка між двома ділянками головного мозку - у скронево-тім'яному вузлі. Ця ж частина відповідала за силу емоцій.

Вчені вважають, що їхнє дослідження допоможе надалі вивчати, що відбувається у мозку, коли у людини є фобії чи психічні захворювання, зокрема депресія.

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28 01 2020 13:20
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