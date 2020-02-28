Забезпечення шахт гарантованим ринком збуту вирішить проблему неплатежів у вугільній галузі

За його словами, ситуація, яка склалася на державному підприємстві шахтоуправління "Південнодонбаське №1", що постійно перебуває під загрозою відключення від енергопостачання через великі борги за електроенергію, характерна і для інших держшахт.

Гарантування вугільним підприємствам з боку держави ринку збуту їхньої продукції та оплати за неї дасть змогу вирішити проблему заборгованості шахт, вважає заступник міністра енергетики та захисту довкілля Станіслав Ковалевський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Вихід є. Необхідно гарантувати збут державним шахтам і найголовніше - оплату за відвантажене ними вугілля. Це одне з доручень, яке дав президент під час наради з працівниками вугільної галузі 24 лютого", - написав Ковалевський на своїй сторінці у Facebook 28 лютого.

За його словами, ситуація, яка склалася на державному підприємстві шахтоуправління "Південнодонбаське №1", що постійно перебуває під загрозою відключення від енергопостачання через великі борги за електроенергію, характерна і для інших держшахт.

Чиновник зазначив, що планованого на 28 лютого на вимогу постачальника електричної енергії ЕК "Укренерговугілля" відключення ш/у від електропостачання вдалося уникнути шляхом погашення частини боргу ш/у за електроенергію розміром 4 млн грн.

"Електропостачання на шахту "Південнодонбаська №1" здійснюється без перебоїв і в повному обсязі. Шахта працює", - написав Ковалевський.

Водночас чиновник звернув увагу на те, що загалом питання енергопостачання шахти залишається невирішеним.

"Наступного місяця питання про відключення шахти від електропостачання виникне знову, оскільки сума боргу збільшується", - зазначив він, уточнивши, що заборгованість ш/у за спожиту е/е становить 267 млн грн.

Причиною цього, за словами Ковалевського, є заборгованість основних споживачів продукції шахти ТЕС перед нею.

Зокрема, борг ПАТ "Центренерго" перед ш/у "Південнодонбаське № 1" становив 210,2 млн грн: 40,2 млн грн боргу - поточного року, 170 млн грн - у попередні періоди.

Як повідомлялося, за гарантований ринок збуту українського вугілля виступив президент України Володимир Зеленський.

"Повинен бути гарантований ринок збуту і цей ринок - українські ТЕС. Держава має захистити українське вугілля, для цього потрібен енергетичний баланс на наступні 10 років, де було б відображено, скільки вугілля видобуватимемо", - сказав він на нараді працівників вугільної галузі в Києві 25 лютого.

"ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", що є оператором системи розподілу (ОСР), 14 лютого відновив енергопостачання ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" у повному обсязі після погашення його заборгованості за електроенергію за січень.

Повна зупинка електропостачання 13 лютого була зумовлена порушенням графіка погашення заборгованості ш/у за електроенергію.

"Борг шахти за розподіл електроенергії становить 123 млн грн", - зазначило "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 14 лютого.

За його інформацією, постачальник електричної енергії ЕК "Укренерговугілля" надіслав ОСР заявку на знеструмлення шахти 28 лютого.

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