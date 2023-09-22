Заборона дизельного палива в росії підвищує ціни в Азії – Bloomberg

JPMorgan і FGE прогнозують, що стримування москви триватиме недовго.

Після несподіваної заборони експорту з боку росії, в п'ятницю зросли ціни на дизельне паливо в Азії. Хоча багато аналітику ринку передбачали, що обмеження не триватимуть дуже довго.

Про це пише Bloomberg.

Обмеження експорту, введене москвою, є останнім поштовхом, який зазнали енергетичні ринки після того, як вторгнення росії в Україну в 2022 році перевернуло світові потоки сирої продукції та її похідних. Дизель є основним продуктом для світової економіки який приводить у рух вантажівки, кораблі та поїзди, і цього року росія була найбільшим у світі морським вантажовідправником, згідно з даними Vortexa Ltd.

"Багато чого залежатиме від того, як довго росія зберігатиме заборону на експорт палива", — сказав аналітик Банку Співдружності Австралії Вівек Дхар, зазначивши винятки. "Безпосередній вплив буде пом’якшено тим, що росія дозволить експортувати паливні вантажі, якщо вони вже прийняті до відправлення російськими залізницями або мають навантажувальні документи для морського транспортування".

Переробні підприємства в Китаї та Індії експортують більше дизельного палива міжнародним покупцям, оскільки два нафтопереробні гіганти отримують рекордні обсяги російської та іранської нафти. Крім того, Азія також не входить до числа основних покупців російського дизеля та бензину, і тому заборона не постраждає найбільше.

У п’ятницю ціни на дизельне паливо порівняно з дубайською сирою нафтою в Сінгапурі — показник прибутку нафтопереробних заводів від виробництва палива — зросли на 2,7% і торгувалися на рівні 30 доларів за барель. Це залишається значно нижчим за серпневий пік 34 доларів за барель, що є найбільшим показником із січня.

Незважаючи на те, що росія не повідомила про часові рамки, протягом яких буде діяти заборона на експорт дизельного палива, а також додаткова заборона на поставки бензину, є поширені очікування, що ця заборона буде короткою.

"Як тільки внутрішні поставки будуть поповнені, росії доведеться відновити експорт через брак вільних сховищ", — сказав галузевий консультант FGE у записці.

Подібний прогноз висловив і JP Morgan Chase & Co. Заборона росії триватиме лише "кілька тижнів, до завершення збору врожаю в жовтні", – пишуть аналітики, зокрема Наташа Канева та Пратік Кедіа.

"Правда, російське дизельне паливо було перенаправлено на такі ринки, як Туреччина, Латинська Америка і навіть Близький Схід після того, як набула чинності попередня заборона Великої семи на російське паливо. Хоча втрата російських потоків не відразу відчується в Азії, оскільки в цьому регіоні розташована значна нафтопереробна промисловість, це може сприяти посиленню і без того нестабільного світового ринку дизельного палива", - йдеться у повідомленні.