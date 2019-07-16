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Закон про освіту визнали конституційним

Конституційний суд у вівторок визнав конституційним закон "Про освіту"
В розкладі роботи суду вказується, що у вівторок у закритому режимі він розглядав питання визначення конституційності закону "Про освіту".
Закон про освіту визнали конституційним Фото:Укрінформ

"Мовна стаття закону України "Про освіту" визнана конституційною", - написала Гриневич про рішення суду з посиланням на "надійні джерела, яким можна довіряти", йдеться в "УП".

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України розробило і затвердило концепцію розвитку англійської мови в університетах, яка передбачає обов'язкове володіння іноземною мовою на рівні В1 під час вступу, а також викладання профільних дисциплін іноземною мовою.

Напередодні Конституційний суд визнав конституційним закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

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16 07 2019 17:46
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