Закон про освіту визнали конституційним
"Мовна стаття закону України "Про освіту" визнана конституційною", - написала Гриневич про рішення суду з посиланням на "надійні джерела, яким можна довіряти", йдеться в "УП".
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України розробило і затвердило концепцію розвитку англійської мови в університетах, яка передбачає обов'язкове володіння іноземною мовою на рівні В1 під час вступу, а також викладання профільних дисциплін іноземною мовою.
Напередодні Конституційний суд визнав конституційним закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
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