Залужний обговорив з генералом Міллі новий пакет військової допомоги для України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, генерали обговорили надання Україні нових зразків військової техніки.

Про це повідомляє Залужний у Telegram

"Підтримую сталий діалог з генералом Марком Міллі. Під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки для якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння. Сердечно подякував генералу Міллі за потужну підтримку і лідерство. Ми налаштовані тільки на Перемогу", - написав Залужний.

Нагадаємо, Залужний віддав мільйон доларів спадку для ЗСУ.