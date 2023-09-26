Залужний провів останню розмову з Міллі в ролі глави Генштабу США
Про це Залужний повідомив у Тelegram-каналі.
"Під час перемовин з боку партнерів був присутній генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Об'єднаний комітет начальників штабів CIF. Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних сил України в боротьбі з російською агресією", – йдеться в дописі.
Головнокомандувач ЗСУ обговорив із партнерами ситуацію на фронті, а також поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій.
"Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед", – заявив Залужний.
Він розповів про основні потреби української армії. Це засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси.
"На завершення розмови ще раз особисто та від імені українських солдатів і офіцерів подякував генералу Міллі за службу для нашої країни", – зазначив генерал Залужний.
Нагадаємо, що минулого тижня Сенат затвердив Чарльза Брауна на посаду голови Генштабу США.