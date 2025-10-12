Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський і Трамп провели другу розмову за два дні

12 жовтня 2025, 16:41
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Головними темами стали безпекова підтримка України, зміцнення ППО, енергетична ситуація та посилення далекобійних спроможностей ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вдруге за останні два дні провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. 

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

"Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні. І сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлися", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, сторони обговорили питання оборони, протиповітряного захисту, енергетичної безпеки, а також посилення української далекобійної спроможності.

"Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається", – додав Зеленський.

Про першу розмову з Дональдом Трампом президент України повідомив напередодні 11 жовтня. За його словами, обидві бесіди були зосереджені на темах безпеки, підтримки України та ситуації на фронті.

 

Володимир ЗеленськийДональд Трампрозмова

