Зеленський і Трамп провели другу розмову за два дні

Головними темами стали безпекова підтримка України, зміцнення ППО, енергетична ситуація та посилення далекобійних спроможностей ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вдруге за останні два дні провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

"Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні. І сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлися", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, сторони обговорили питання оборони, протиповітряного захисту, енергетичної безпеки, а також посилення української далекобійної спроможності.

"Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається", – додав Зеленський.

Про першу розмову з Дональдом Трампом президент України повідомив напередодні 11 жовтня. За його словами, обидві бесіди були зосереджені на темах безпеки, підтримки України та ситуації на фронті.