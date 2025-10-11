Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський провів телефонну розмову із Трампом

11 жовтня 2025, 15:59
Зеленський провів телефонну розмову із Трампом
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Вони обговорили війну, ППО та дипломатичні ініціативи.

В суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з 45-м президентом США Дональдом Трампом, назвавши її "дуже продуктивною та результативною".

Про це Зеленський написа в Telegram-каналі.

"Я привітав Президента Трампа з досягненням угоди на Близькому Сході — це дійсно сильний результат. Якщо вдалося зупинити війну в тому регіоні, значить, можливо зупинити й інші війни, зокрема російську агресію проти України", - наголосив Зеленський.

Президент України поінформував Трампа про наслідки російських атак на українську енергетику, а також подякував за готовність підтримати українську систему протиповітряної оборони.

"Обговорили конкретні можливості для посилення нашої ППО. Є потужні ідеї та реальні варіанти, які можуть суттєво підсилити нашу оборону", — зазначив Зеленський.

За його словами, досягнення справжнього миру можливе лише тоді, коли Росія буде готова до чесної дипломатії — і саме сила може змусити її сісти за стіл переговорів.

"Дякую, пане Президенте!" - додав Зеленський.

Раніше Трамп закликав путіна та Зеленського зустрітися, щоб покласти край війні в Україні.

 

