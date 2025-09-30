Трамп закликає путіна та Зеленського зустрітися, щоб покласти край війні в Україні

Президент виступає перед військовими керівниками.

Президент США Дональд Трамп заявив сьогодні, 30 вересня, під час звернення до Міністерства оборони, що російський лідер владімір путін і президент України Володимир Зеленський повинні зустрітися, щоб покласти край війні росії в Україні.

Він також зазначив, що для нього є "великою честю" брати участь у завершенні конфліктів у різних частинах світу.

"А потім у нас є путін і Зеленський — найпростіший із усіх [конфлікт], я сказав, що з ним я впораюся. Я думав, що він буде першим", — додав Трамп.

Президент США також повторив своє розчарування путіним. На думку Трампа, російський лідер "нічого не робить" для того, щоб розв'язати війну в Україні дипломатичними методами.

"Я сказав путіну: "Ти виглядаєш погано. Ти вже 4 роки ведеш війну, яка мала тривати тиждень. Ти паперовий тигр?", — додав президент.

Трамп також назва заступник голови Ради Безпеки рф Дмітрія Мєдвєдєва "тупим". Він зазначив, що росія нещодавно злегка погрожувала США.

"Це була тупа людина [Мєдвєдєв], яка працює на путіна. І я відправив атомні підводні човни до берегів росії. Я зробив це через його згадку слова "ядерний". Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом", — заявив президент США.

Раніше прессекретар кремля Дмітрій Пєсков заявив, що зустріч глави кремля владміміра путіна із президентом України Володимиром Зеленським без підготовки — "це піар-акція, приречена на провал".

Водночас CNN пише, що російський диктатор не готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським ні зараз, ні в майбутньому, оскільки потенційна їхня зустріч означала б, що москва визнала легітимність українського президента.